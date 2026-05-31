В Тюмени научат «обнимать» свои идеи: в «Космосе» пройдет встреча для поиска единомышленников и поддержки проектов.

Во вторник, 2 июня, в 19:00 в тюменском центре «Космос» пройдет коммуникативная встреча «Обними свою идею». Участники познакомятся с возможностями Программы поддержки сообществ, смогут сформулировать свои инициативы, получить отклик от единомышленников, а также найти ресурсы и поддержку для реализации проектов.

Необходима предварительная регистрация в сообществе во ВКонтакте «Космос | Театральный центр». Участвовать могут начинающие и опытные лидеры, авторы инициатив, активные горожане, представители локальных сообществ, а также те, кто находится в поиске команды, ресурсов или поддержки для реализации идей. На встрече они смогут обсудить свои задумки с организаторами, получить консультацию, наметить первые шаги к реализации проекта и договориться о дальнейшем сопровождении своих инициатив.

— Сегодня многим не хватает не самой идеи, а ощущения, что ее можно воплотить. Инициативы часто остаются внутри человека — потому что рядом нет команды, поддержки или места, где можно безопасно начать говорить о своих мыслях вслух. «Обними свою идею» — это среда, где участник может впервые честно сформулировать то, что его волнует, найти единомышленников и увидеть, что его идея кому-то откликается, — прокомментировала Ирина Вадачкория, руководитель театрального центра «Космос».

В 19:00 запланирована регистрация и знакомство. Гостям вручат карточки, на которых можно будет записать свою идею, мечту или запрос — и разместить в зоне инсталляции. В 19:20 состоится открытие инсталляции «Чужие идеи». Это пространство, где участники могут взглянуть на свои задумки через идеи других.

Здесь можно не только добавить карточки со своими идеями, но и откликнуться на чужие: поддержать словом, предложить помощь или оставить контакт для дальнейшей совместной работы. Здесь участники смогут найти точки соприкосновения друг с другом и увидеть, что их идеи находят отклик у других. С 19:20 до 21:00 для гостей будут работать несколько зон. Каждый сможет пройти все активности и к завершению встречи сформировать свою идею — самостоятельно или при поддержке команды проекта.

Одна из них — «Биржа человеческой поддержки». Здесь можно сформулировать свой запрос: что нужно для реализации идеи — команда, консультация, ресурсы. Или наоборот — предложить помощь другим, оставив свои контакты. Участники заполнят карточки опустят в соответствующие коробки, которые останутся в «Космосе». Так контакты и ресурсы будут доступны другим не только во время встречи, но и и после. Особое событие вечера — аудиосессия «Встреча со своей идеей».

В уединенном пространстве, в наушниках, человек останется наедине с вопросами, которые помогут ему остановиться, услышать себя и сформулировать собственный замысел. Это не лекция и не тренинг — это разговор с самим собой, после которого идея перестает быть расплывчатой и обретает первые очертания.

После аудиосессии участник сможет зафиксировать свои мысли на бумаге, а затем подойти к организаторам Программы поддержки сообществ — обсудить идею, получить консультацию, наметить следующие шаги, а при желании — сразу сформировать заявку прямо на событии.