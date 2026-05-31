«Сухой закон» в Тюмени: когда и почему в городе снова запретят продажу алкоголя

В Тюмени и области на следующей неделе, 1 июня, введут запрет на продажу алкоголя. Ограничение связано с празднованием Международного дня защиты детей.

Как сообщают местные жители, предупреждения для покупателей уже появились в магазинах. Запрет распространяется на всю розничную торговлю, однако не касается заведений общественного питания. За нарушение предусмотрен денежный штраф.

Данная мера регулируется региональным постановлением от 2017 года. Стоит отметить, что это не единственное ограничение в мае. Ранее подобный запрет действовал 26 мая в связи с Последним звонком. Всего в мае было три «сухих» дня: также из-за Праздника Весны и Труда и Дня Победы. Кроме того, алкоголь нельзя будет купить 25 и 26 июля из-за празднования Дня города.