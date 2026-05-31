Что делать при гипертоническом кризе: три главных запрета от кардиолога.

Резкий подъем артериального давления, особенно если он сопровождается болью в груди или нарушением речи, требует немедленного вызова скорой помощи. Однако правильные действия близких до приезда врачей могут спасти жизнь.
Кардиолог Тюменского кардиоцентра Марина Каюмова подчеркивает, что главное правило — не пытаться снизить давление мгновенно. Резкое падение показателей может вызвать коллапс и нарушить кровоснабжение головного мозга.
Специалист дала следующие рекомендации:
1. Сохраняйте спокойствие. Паника только усугубит состояние больного.
2. Усадите человека. Пациент должен находиться в положении сидя с приподнятой головой.
3. Обеспечьте доступ воздуха. Откройте окно для притока свежего воздуха.
4. Дайте привычное лекарство. Если у пациента есть препарат, ранее назначенный врачом для экстренных случаев, его можно дать.
«Категорически нельзя пытаться «обрушить» давление большими дозами незнакомых лекарств или оставлять человека одного», — предупреждает врач.