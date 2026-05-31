«Совы» и «жаворонки»: тюменский сомнолог объяснил, кому в современном мире легче

Биологические часы, или хронотип, определяют не только время подъема, но и привычки, продуктивность и даже здоровье. Быть «совой» или «жаворонком» — это не вопрос выбора, а данность, заданная жизненным ритмом.

Свой распорядок дня изданию «Тюменская область сегодня» раскрыли жители города. Организатор турниров Евгений Ворошилов встает в шесть утра даже в выходной для пробежки, считая это зарядом бодрости и медитацией. А журналист Мария Соколова, напротив, вписывает спорт в вечерний график: утренние тренировки лишают её сил на весь день, поэтому идеальное утро для неё начинается не раньше десяти.

Врач-пульмонолог и сомнолог ОКБ №1 Антон Гаврилов объясняет природу этих различий: на 50% хронотип определяется генами (PER и CLOCK); остальные 50% зависят от необходимости ходить на работу или учёбу.

По мнению специалиста, в современном ритме жизни легче быть «жаворонком», так как совам проще адаптироваться к раннему подъёму за счёт влияния социальных факторов. Однако однозначно сказать, какой тип полезнее для здоровья, нельзя. Главную опасность для всех представляет снижение качества сна и хронический недосып.

Чтобы скорректировать режим, врач советует начинать со света: утром открывать шторы, а вечером приглушать свет. Изменять расписание нужно плавно, смещая будильник на 15–30 минут каждые несколько дней.