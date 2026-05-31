В Тюменской области инженеры могут зарабатывать до 198 тысяч рублей.

В Тюменской области наблюдается высокий спрос на инженерные кадры. Как выяснил «Вслух.ру», в регионе открыто более 17,5 тысячи вакансий, и для специалистов этого профиля предлагаются весьма конкурентные зарплаты.

Организации готовы принять 199 инженеров без указания профиля с заработком до 67 808 рублей. Также есть 22 вакансии для инженеров по надзору за строительством, 13 мест для инженеров производственно-технического отдела и по пять позиций для главных инженеров и главных инженеров проектов.

Кроме того, требуются инженеры электросвязи и технологи (по четыре вакансии с зарплатой до 79 250 и 81 643 руб. соответственно), а также механики, конструкторы и специалисты по эксплуатации зданий. Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области значится 189 профессий служащих и 161 рабочая специальность.