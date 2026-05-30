В Тюмени пьяная компания на «Форде» врезалась в бетонное ограждение. Двое доставлены в больницу

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени на улице Малышева произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Около шести утра «Форд», в котором ехала пьяная компания, врезался в бетонное ограждение. Освидетельствование 32-летнего водителя в наркологическом учреждении показало 0,70 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Ранения получили двое пассажиров 37-ми и 39-ти лет. Их доставили в больницу и передали медикам.

Во время работы на месте ДТП инспекторы услышали стук из багажника. Убрав заднее сиденье, они увидели еще одного пассажира и помогли ему выбраться наружу. На вопрос, что он там делал, мужчина ответил, что помогал менять лампочки.

Обстоятельства ДТП выясняются автоинспекторами.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.