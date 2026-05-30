На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погибла 58-летняя пассажирка «Шевроле»

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск (в Уватском районе) произошло смертельное ДТП: столкнулись «Мицубиси Оутландер» и «Шевроле Ланос». Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

- По предварительным данным, 51-летний водитель «Мицубиси» выехал на полосу встречного движения, - прокомментировали в ведомстве.

В ДТП погибла 58-летняя пассажирка «Шевроле», а 61-летний водитель получил ранения. Оба - жители Сургута.

Что касается «Мицубиси», там ранения получили трое пассажиров: 10-летний ребенок и две женщины. Семья ехала из Пыть-Яха в Тюмень.

Обстоятельства ДТП выясняются автоинспекторами.

