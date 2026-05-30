«Точка старта» поможет активным ишимцам реализовать свои идеи

Жителей Ишима приглашают в мультицентр «Моя территория» на событие «Точка старта». Участники познакомятся с программой поддержки сообществ, научатся превращать идеи в готовые мероприятия и получат информацию о ресурсной поддержке своих инициатив.

Событие соберет как начинающих, так и опытных лидеров. Им вручат цветные браслеты: желтые - для впервые пришедших, зеленые - для тех, кто уже участвовал в подобных проектах ранее. Затем всех объединят в смешанные команды - для знакомства, обмена опытом и совместной разработки идей.

После организаторы представят программу поддержки сообществ: расскажут о возможностях участия, форматах поддержки и примерах уже реализованных проектов. Затем ишимцы в командах отправятся на тематические площадки, каждая из которых посвящена этапу создания собственного события - от идеи до ее воплощения.

На «Целеполагании» участники научатся ставить цели и задачи, а на площадке «Механика реализации» - познакомятся с форматами событий и тем, как заинтересовать людей. Блок «Медиа» посвящен продвижению: гости узнают об инструментах продвижения, придумают, как привлечь аудиторию, и создадут базовую идею информационной кампании. На площадке «Смета» участники освоят основы бюджета: как распределять ресурсы, понимать допустимые расходы и определять, что потребуется для реализации.

За выполнение заданий на станциях команды получат игровую валюту, которую можно будет обменять на консультации, помощь в организации события или фирменные подарки программы.

После завершения основной программы начнут работу две интерактивные зоны для неформального общения, знакомства и эмоциональной разгрузки.

Обращаем внимание, что для участия необходимо пройти регистрацию в группе «Мультицентр «Моя территория» | Ишим», сообщает «МегаТюмень».

