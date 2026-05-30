Нутрициолог объяснила тюменцам, почему не стоит пытаться восполнить нехватку магния только едой

Фото предоставлено КП

Магний заслуженно носит звание главного антистрессового минерала, однако надеяться восполнить его нехватку в организме исключительно с помощью продуктов - стратегия рискованная. По словам клинического нутрициолога Татьяны Борейко, получить магний из пищи ох как непросто.

Проблема кроется не в отсутствии магния в продуктах, а в необходимых объемах его потребления. Например, признанный лидер - тыквенные семечки - содержат около 500 миллиграммов минерала на 100 граммов продукта, однако съедать такую порцию ежедневно под силу далеко не каждому. Аналогичная ситуация и с кунжутом: в тех количествах, в которых он обычно добавляется в блюда, восполнить дефицит невозможно.

Кроме того, в некоторых продуктах магния может и не быть, хоть он там и заявлен. Как пример - какао: в магазинных растворимых порошках магния практически нет.

По словам нутрициолога, выйти на профилактическую норму в 300-400 миллиграммов в сутки через рацион можно только при идеальном стечении обстоятельств: безупречная работа ЖКТ, отсутствие хронического стресса, небольшой вес и ежедневное обилие зелени и орехов в меню. Но такой «идеальный сценарий» встречается в жизни редко, поэтому специалист рекомендует компенсировать нехватку магния с помощью специально подобранных добавок, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.