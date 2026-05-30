Агроном назвала сорта абрикосов и слив, которые можно смело сажать в Тюменской области

Многие тюменские дачники до сих пор считают абрикосы экзотикой, а сливы - капризной культурой. Однако современные сорта, выведенные для Урала и Сибири, давно доказали обратное. При правильном выборе саженцев эти плодовые деревья успешно переживают суровые зимы, выдерживают резкие перепады температур и ежегодно радуют урожаем. Что это за сорта, рассказала агроном-биолог Валентина Погорельцева.

Абрикосы:

- челябинский ранний: отличается высокой зимостойкостью и ранним сроком созревания;

- хабаровский: известен крупными плодами и хорошей устойчивостью к низким температурам;

- снежинский: создавался для регионов с холодными зимами и отличаются хорошей морозостойкостью;

- медовый: ценится за сладкие плоды и хорошую зимостойкость;

- кичигинский: один из самых известных уральских абрикосов, отличающийся высокой устойчивостью к морозам.

- восторг: получил широкое распространение благодаря сочетанию зимостойкости и хороших вкусовых качеств;

- серафим: проверенный временем сорт, который успешно выращивают многие сибирские дачники;

- золотая косточка: известен своей неприхотливостью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям.

Сливы:

- гордость Урала: популярный сорт, отличающийся хорошей зимостойкостью и крупными плодами;

- шершневская: выведен специально для сложных климатических условий Урала;

- красносельская: надежная слива с хорошей устойчивостью к низким температурам;

- желтая хопты: старый проверенный сорт, который многие годы выращивается в Сибири;

- увельская: еще одна культура, хорошо адаптированная к уральскому климату.

Почему для сливы важно подобрать пару

Кстати, при покупке саженцев сливы многие совершают одну и ту же ошибку - высаживают только одно дерево. Однако большинство сортов лучше плодоносят при перекрестном опылении, сообщает «МегаТюмень».

