Агроном назвала сорта абрикосов и слив, которые можно смело сажать в Тюменской области

Многие тюменские дачники до сих пор считают абрикосы экзотикой, а сливы - капризной культурой. Однако современные сорта, выведенные для Урала и Сибири, давно доказали обратное. При правильном выборе саженцев эти плодовые деревья успешно переживают суровые зимы, выдерживают резкие перепады температур и ежегодно радуют урожаем. Что это за сорта, рассказала агроном-биолог Валентина Погорельцева.
Абрикосы:
- челябинский ранний: отличается высокой зимостойкостью и ранним сроком созревания;
- хабаровский: известен крупными плодами и хорошей устойчивостью к низким температурам;
- снежинский: создавался для регионов с холодными зимами и отличаются хорошей морозостойкостью;
- медовый: ценится за сладкие плоды и хорошую зимостойкость;
- кичигинский: один из самых известных уральских абрикосов, отличающийся высокой устойчивостью к морозам.
- восторг: получил широкое распространение благодаря сочетанию зимостойкости и хороших вкусовых качеств;
- серафим: проверенный временем сорт, который успешно выращивают многие сибирские дачники;
- золотая косточка: известен своей неприхотливостью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям.
Сливы:
- гордость Урала: популярный сорт, отличающийся хорошей зимостойкостью и крупными плодами;
- шершневская: выведен специально для сложных климатических условий Урала;
- красносельская: надежная слива с хорошей устойчивостью к низким температурам;
- желтая хопты: старый проверенный сорт, который многие годы выращивается в Сибири;
- увельская: еще одна культура, хорошо адаптированная к уральскому климату.
Почему для сливы важно подобрать пару
Кстати, при покупке саженцев сливы многие совершают одну и ту же ошибку - высаживают только одно дерево. Однако большинство сортов лучше плодоносят при перекрестном опылении, сообщает «МегаТюмень».
Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.