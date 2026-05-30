Тюменская дзюдоистка Айшат Алиева готовится к международным сборам в Хорватии

Фото: страница Александра Моора в соцсети «ВКонтакте»

Тюменская дзюдоистка Айшат Алиева, лидер юниорской сборной страны готовится к отъезду на международные тренировочные сборы в Хорватию. Девушка отправится туда вместе со сборной страны 7 июня, сообщает «Тюменская область сегодня».

Перед этим важным событием спортсменка успела слетать в Москву, чтобы оформить визу и сдать биометрию.

В минувшем году 17-летняя Айшат вошла в юниорскую сборную, выиграв подряд два первенства России (в ноябре и январе). А на проходившем 2-3 мая в Стамбуле юниорском Кубке Европы Алиева подтвердила статус, одолев в финале соперницу из Германии.

Кстати, занимается девушка у заслуженного тренера России Виктора Иващенко. И отзывается о нем только с любовью.

- Виктор Саввич нам с сестренками - как второй отец. Приходит с вкусным хлебом, вареньем и маслом, терпеливо дожидаясь от нас аппетитных бутербродов. А вот главный «кошмар» в тренировках - это канат. Виктор Саввич говорит, пока по нему до конца не долезу, вообще ни о каком чемпионстве и речи быть не может. Я пока и до половины не долезла, - признается дзюдоистка.

