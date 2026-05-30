Тюменским школьникам напоминают о важности сбалансированного питания в период экзаменов

Фото предоставлено КП

Чрезмерное употребление фастфуда может плохо повлиять на устойчивость к стрессу и общее состояние школьников во время ОГЭ и ЕГЭ, говорит главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.

По ее словам, в этот волнительный период детям необходимо придерживаться трехразового питания, отказаться от поздних ужинов и чрезмерного потребления углеводов, которые оказывают возбуждающий эффект на нервную систему.

- Дети становятся менее стрессоустойчивыми, хуже чувствуют себя, особенно в период больших нагрузок, ухудшается качество сна, - подчеркнула специалист.

Ужинать лучше всего за три часа до сна и белковыми продуктами: индейкой, рыбой. Также можно добавить овощи и крупы.

Что касается питьевого режима, в среднем за день нужно выпивать 30-40 миллилитров жидкости на один килограмм массы тела. У детей эта норма должна быть скорректирован с учетом физической активности. Причем пить лучше воду, а не сладкие напитки, которые не утоляют жажду, сообщает «Тюменская линия».

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.