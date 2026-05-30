Тюменцы беспокоятся о состоянии городских деревьев

Тюменцы с удовольствием следят за состоянием деревьев и при необходимости оставляют заявки на портале «Тюмень - наш дом», сообщает «Вслух.ру».

Чаще всего горожане сигнализировали о наличии высохших и упавших деревьев, не прижившихся после посадки. Такие были замечены на улицах Павла Шарова, Бориса Житкова, Дмитрия Менделеева и Малышева.

Кстати, тюменцы могут поддержать другие, уже опубликованные, обращения,или написать свое, приложив фото. Для этого потребуется авторизация через госуслуги или VK. Кроме текстового комментария и указания адреса можно приложить фото.

Абсолютно все обращения рассматриваются, для удобства присваивается статус: «Готовится ответ», «Запланировано», «Проблема решена».

