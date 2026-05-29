В Тюмени руководитель предприятия задолжал работникам около 800 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменский бизнесмен задолжал работникам почти 800 тысяч рублей. Предприниматель не выплачивал зарплату сотрудникам несколько месяцев. Следователи завели уголовное дело.

По данным регионального Следкома, с апреля по сентябрь 2025 года руководитель предприятия не выплачивал зарплату девяти своим работникам.

- Общая сумма задолженности превысила 800 тысяч рублей. При этом установлено, что обвиняемый имел реальную финансовую возможность для погашения образовавшейся задолженности. Средства, находящиеся на расчетных счетах, были задействованы для осуществления хозяйственной деятельности и выполнения обязательств перед контрагентами в целях поддержания деловой репутации возглавляемой им организации, - заявили в пресс-службе ведомства.

Правоохранительные органы собрали доказательственную базу, а материалы уголовного дела передали в суд.