Следователи в Тюменской области завели уголовное дело из-за гибели машиниста башенного крана. Трагедия произошла вечером 28 мая во время урагана в городе. Силовики завели уголовное дело по части два статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в районе 7 часов вечера на стройплощадке в деревне Патрушева по улице Федора Достоевского в разгар штормового ветра машинист находился в кабине крана.

- Порывом сильного ветра кран наклонило, и он упал на землю. В результате падения крановщик с полученными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончался. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное и всестороннее расследование уголовного дела, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, устанавливаются лица, ответственные за безопасность работников предприятия. Следователи изъяли документацию, допрашивают свидетелей произошедшего, а также руководство предприятия.