Чем можно восполнить водно-солевой баланс в организме? Отвечают тюменские эксперты

В жаркую летнюю погоду и во время тренировок организм теряет жидкость с электролитами: натрием и калием. В таких ситуациях, чтобы восстановить все микроэлементы, одной воды будет недостаточно, говорит нутрициолог и тренер-эксперт Максим Синев.

- Самый надежный вариант при настоящем обезвоживании - аптечные растворы для оральной регидратации. Они содержат воду, соли и углеводы в выверенной пропорции, - поясняет Синев.

Что касается рассола, он содержит соль, но не восстанавливает водно-солевой баланс. Кроме того, людям с гастритом, гипертонией и болезнями почек рассол может только навредить, уверяет нутрициолог с медицинским образованием Юлия Орлова.

- В рассоле бывает слишком много соли, уксуса и специй, а при гастрите, гипертонии и болезнях почек его употребление может только навредить, - говорит Орлова.

Безалкогольное пиво, которое также пьют в жару, раздражает ЖКТ и имеет остаточный алкоголь. Людям с болезнями печени, подагрой и беременным от такого «восстановления» лучше отказаться.

А любимый всеми летний напиток - квас - может содержать много сахара и, как следствие, ведет к лишнему весу.

Таким образом, самый безопасный и простой вариант - обычная вода, минералка без газа, овощи и супы с достаточным количество соли.

При небольшом обезвоживании эксперты рекомендуют приготовить домашний напиток: вода, щепотка соли, лимонный сок и мед, сообщает «Тюменская область сегодня».

