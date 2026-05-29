Цирковое шоу «Веселая семейка!»: артисты выступят в тюменском ДК «Нефтяник»

В День защиты детей, 1 июня, в ДК «Нефтяник» состоится цирковое шоу студии «Икар» под названием «Весёлая семейка!». Как сообщает пресс-служба ТКТО, юных зрителей ждут выступления воздушных акробатов, эквилибристов и жонглёров.

На арену выйдут дети от 6 до 13 лет — победители всероссийских и международных конкурсов. Каждый номер будет сопровождаться юмористическими стихами о семье, которые добавляют тепла, но не отвлекают от действия на арене.

Отметим, красочный концерт продлится один час и десять минут. Возрастное ограничение: 0+.