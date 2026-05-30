Тюменский психолог советует школьникам не пить успокоительные перед экзаменами

Фото предоставлено КП

Уже через несколько дней тюменские девятиклассники сядут за парты, чтобы написать ГИА по истории, литературе и химии. И лучше всего, если накануне школьники не будут принимать средства, успокаивающие или возбуждающие нервную систему, говорит медицинский психолог Областной клинической психиатрической больницы Лариса Вагнер.

- Неизвестно, как успокоительные поведут себя в сложный и ответственный момент, - подчеркивает специалист.

Самое лучшее, что можно сделать в преддверии экзамена - прогуляться и успокоиться, чтобы информация систематизировалась.

Также Лариса Вагнер советует родителям выпускников устроить для детей небольшой праздник после сдачи экзаменов. Важно провести этот день активно и поддержать ребенка, показать, что впереди у него целая жизнь, полная светлых моментов, сообщает «Тюменская область сегодня».

