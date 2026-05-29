Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2026 8:47

В Тюмени из-за ураганного ветра упал башенный кран

Из-за сильного ветра упал башенный кран
Серафима Краснова
В Тюмени из-за ураганного ветра упал башенный кран.

В Тюмени из-за ураганного ветра упал башенный кран.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 28 мая 2026 года в Тюмени на одной из строек произошёл трагическое ЧП. Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 25 м/с, упал башенный кран, принадлежащий компании ДСК, пишет «МегаТюмень».

Первоначально сообщалось, что пострадал 44-летний крановщик, но он остался жив. Однако спустя некоторое время стало известно, что мужчина скончался в больнице от полученных травм.

«Родственника госпитализировали в травматологию с черепно-мозговой травмой. Медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. У него остались жена и двое детей», — рассказала семья крановщика корреспондентам.

По словам родных, погибший был опытным сотрудником и много лет работал в компании без происшествий. Обстоятельства трагедии уточняются.