В Тюмени из-за ураганного ветра упал башенный кран.

Вечером 28 мая 2026 года в Тюмени на одной из строек произошёл трагическое ЧП. Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 25 м/с, упал башенный кран, принадлежащий компании ДСК, пишет «МегаТюмень».

Первоначально сообщалось, что пострадал 44-летний крановщик, но он остался жив. Однако спустя некоторое время стало известно, что мужчина скончался в больнице от полученных травм.

«Родственника госпитализировали в травматологию с черепно-мозговой травмой. Медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. У него остались жена и двое детей», — рассказала семья крановщика корреспондентам.

По словам родных, погибший был опытным сотрудником и много лет работал в компании без происшествий. Обстоятельства трагедии уточняются.