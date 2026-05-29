В Тюмени обсудили безопасность детей на каникулах: от ПДД до первой помощи.

В Тюмени прошла экспертная онлайн-встреча, посвящённая обеспечению безопасности детей во время летних каникул. Специалисты напомнили родителям и детям ключевые правила поведения на дорогах, водоёмах и вблизи энергообъектов, а также алгоритмы оказания первой помощи.

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Тюменской области Анжела Борисова привела тревожную статистику: с начала года в регионе произошло 180 ДТП с участием несовершеннолетних, три ребёнка погибли.

- Особую опасность представляют велосипеды и средства индивидуальной мобильности. Перед покупкой таких средств передвижения нужно убедиться, что ребёнок способен им управлять, а личный пример родителей — спешивание на переходах — играет ключевую роль, - заявила эксперт.

Также было отмечено, что передвижение вдвоём на одном электросамокате запрещено, а попытки детей использовать аккаунты взрослых для обхода возрастных ограничений сервисов необходимо пресекать.

Специалист призвала напомнить детям об опасности «слепых зон» во дворах.

Начальник Тюменского поисково-спасательного отряда Павел Ступник отметил, что стартовавший купальный сезон уже омрачён трагедией. Он напомнил, что купаться можно только на санкционированных пляжах, а нырять с берега в необорудованных местах категорически запрещено.

- При любой судороге нужно немедленно выйти из воды, а для предотвращения перегрева необходимо носить головной убор и пить много воды, - напомнил Павел Ступник.

Врач скорой помощи Олег Нестеров рекомендовал собрать для ребёнка «детскую аптечку» с водой и антисептическими салфетками. Он также проговорил алгоритм вызова экстренных служб по номеру 112: ребёнок должен чётко назвать адрес или ориентиры и отвечать на вопросы диспетчера короткими фразами.