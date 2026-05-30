В июне магазины Тюменской области на три дня ограничат продажу спиртного

В июне продовольственные магазины Тюменской области на три дня ограничат продажу спиртного. Это связано с постановлением регионального правительства № 555 от 2017 года (о запрете розничной продажи алкоголя).
Запрет действует в праздничные дни и дни, связанными со знаменательными событиями. В первом летнем месяце это:
- 1 июня - День защиты детей;
- 12 июня - День России;
- 27 июня - День молодежи.
В эти дни торговля спиртным разрешена только в магазинах беспошлинной торговли и общепите.
Нарушителей ждет административная ответственность, сообщает «Вслух.ру».
Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.