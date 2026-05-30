В июне магазины Тюменской области на три дня ограничат продажу спиртного

В июне продовольственные магазины Тюменской области на три дня ограничат продажу спиртного. Это связано с постановлением регионального правительства № 555 от 2017 года (о запрете розничной продажи алкоголя).

Запрет действует в праздничные дни и дни, связанными со знаменательными событиями. В первом летнем месяце это:

- 1 июня - День защиты детей;

- 12 июня - День России;

- 27 июня - День молодежи.

В эти дни торговля спиртным разрешена только в магазинах беспошлинной торговли и общепите.

Нарушителей ждет административная ответственность, сообщает «Вслух.ру».

