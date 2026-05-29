В Тюмени из-за ливня подтопило Госпаровской микрорайон

Фото: администрация Тюмени.

Вечером 28 мая 2026 года в Госпаровском микрорайоне в Тюмени произошли подтопления. Причиной стал сильный дождь, интенсивность которого превысила прогнозируемые значения.

- Несмотря на то что дорожные службы заблаговременно подготовили инфраструктуру и расчистили каналы, количество осадков оказалось слишком большим, что привело к скоплению воды, - сообщили в тюменской мэрии.

Для откачки воды задействованы мощные насосы, которые будут работать непрерывно всю ночь и в течение следующего дня. Оперативные службы находятся на месте, ситуация находится под контролем администрации. Ведётся работа по стабилизации обстановки.