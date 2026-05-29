Суд в Тюменской области признал годным к службе призывника с аномалиями позвоночника.

Тобольский суд отказал молодому человеку в иске к военкомату, который пытался оспорить решение о призыве на военную службу. Мужчина, принятый на воинский учёт в 2021 году, в ноябре 2024 года обратился к врачам с жалобами на боли в спине.

Ему был поставлен диагноз Spina bifida - врождённая аномалия позвоночника, а МРТ также выявила остеохондроз, спондилоартроз и протрузии дисков. Несмотря на наличие этих патологий, в ходе весеннего призыва 2025 года медицинская комиссия признала его годным к службе с незначительными ограничениями (категория «Б-3»).

Изучив документы, суд пришёл к выводу, что на момент освидетельствования у призывника не было заболеваний из перечня, дающего право на освобождение от службы. Суд счёл его доводы несостоятельными и отказал в удовлетворении иска в полном объёме.