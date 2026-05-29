Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В Тюменской области сотрудники полиции ведут розыск молодого человека, который 13 мая 2026 года напал на женщину. Преступление произошло на пересечении улиц Ялуторовская и Орджоникидзе.

По имеющимся данным полицейских, подозреваемый нанёс женщине телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия. В настоящее время сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по городу Тюмени устанавливают личность и местонахождение нападавшего.

- Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом, просят немедленно сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 79-40-10, +7 (3452) 794-014 или по номеру 102, - сообщили в ведомстве.