Тюмень ждет контрастная неделя.

В Тюмени ожидается резкая смена погодных условий. В пятницу, 29 мая, днем будет +25 °C, ночью – до +15 °C. В субботу, 30 мая 2026 года, днем воздух прогреется до +24 °C, ночью +14 °C.

Воскресенье, 31 мая, станет самым теплым днем на ближайшей неделе – днем +29 °C, ночью +18 °C, возможны небольшие осадки.

А вот с понедельника, 1 июня, начнутся дожди. В первый день лета днем ожидается +27 °C, ночью +19 °C, синоптики предвещают сильный дождь. Он продолжится и во вторник, 2 июня 2026 года, при этом будет днем +24 °C, ночью +15 °C. В среду сохранится та же погода – тепло и осадки.

Самым дождливым днем станет четверг, 4 июня. При дневной температуре +23 °C и ночной +12 °C выпадет 11,5 мм осадков.

В пятницу, 5 июня, днем +23 °C, ночью +11 °C, при этом дожди прекратятся, как и в субботу, 6 июня 2026 года.