Штормовое предупреждение: на Тюмень надвигаются ливни, крупный град и ветер.

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и регионального управления МЧС, до конца дня 28 мая и в течение суток 29 мая 2026 года на юге Тюменской области прогнозируется экстремальное ухудшение погоды.

В регион придут очень сильный дождь, ливень, крупный град, а также ожидается очень сильный ветер порывами свыше 25 м/с и гроза. В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности: не выпускать детей и пожилых людей на улицу, а во время грозы избегать укрытия под балконами, деревьями и остановками общественного транспорта.

При возникновении экстренных ситуаций следует звонить по номеру 112.