Накануне вечером в микрорайоне Казаровский произошло ДТП: на улице Григория Алексеева водитель Volvo сбил 8-летнего мальчика.

По предварительным данным ГИБДД, ребёнок перебегал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. Водитель, заметив мальчика, попытался избежать столкновения и выехал на встречную полосу, однако испугавшийся ребёнок побежал обратно под колеса машины.

- Выяснилось, что пострадавший — гость из Екатеринбурга, приехавший в Тюмень с родителями к родственникам. Он гулял с другими детьми вдоль дороги и неожиданно выбежал на проезжую часть, - сообщили в ведомстве.

В результате аварии мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняются. Кроме того, к административной ответственности привлечен сам водитель грузовика. Установлено, что он управлял автомобилем с некоторыми нарушениями.