В Тобольске отец получил срок за смерть 7-летнего сына в пожаре.

В Тобольске отца лишили свободы за смерть ребенка. Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, в одном из гаражей 7 микрорайона города утром 2 марта тоболяк включил для обогрева электронагревательный прибор по типу «ветерок». В это время с ним в гараже находился его сын, 7-летний мальчик.

После этого мужчина покинул помещение и почти два часа отсутствовал, оставив сына одного без присмотра. От разогретого потока воздуха от обогревателя произошло возгорание, это привело к пожару и сильному задымлению.

- Ребёнок был доставлен в больницу, но скончался от острого отравления продуктами горения и воздействия высокой температуры, - указано в материалах суда.

На заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев.