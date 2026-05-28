В Тюмени руководителя компании судят за мошенничество при догазификации.

В Тюмени перед судом предстанет директор компании, его обвиняют в мошенничестве при выполнении работ по программе догазификации. Руководитель заключил договор с сетевой организацией на прокладку газопровода к частному дому в деревне Субботина.

- Узнав, что собственник участка уже самостоятельно провёл газ, мужчина решил создать видимость выполненных работ. В июне 2025 года он организовал составление пакета фальшивой исполнительно-технической документации и представил её заказчику для оплаты, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Работники ресурсоснабжающей компании, не зная о преступном умысле, приняли документы и перечислили на счёт организации 260 тысяч рублей. Обман вскрылся в октябре 2025 года во время проверки, когда выяснилось, что газопровод был построен задолго до заявленных сроков.

В рамках расследования на машину обвиняемого Toyota Land Cruiser стоимостью 3,5 млн рублей был наложен арест. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.