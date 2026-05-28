В Тюмени завершились поиски 11-летнего мальчика.

В тюменском управлении Следственного комитета России сообщили 28 мая 2026 года, что поиски пропавшего в городе школьника закончены – ребенок найден живым.

«27 мая текущего года установлено местонахождение 11-летнего ребенка, который ушел из дома 26 мая. Ребенок проживает в Центральном административном округе города Тюмени», – заявили в пресс-службе регионального управления СК России по Тюменской области.

Предварительно в ведомстве отметили, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Напомним, мальчик пропал 26 мая.