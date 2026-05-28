Суд заступился за мигранта: пятилетний запрет на въезд в Россию смягчили в Тюменской области

Суд в Тюменской области смягчил запрет на въезд для уроженца КНР. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Голышмановский районный суд частично удовлетворил иск уроженца КНР У Лиго, оспаривавшего решения полицейских об аннулировании вида на жительство и запрете на въезд в Россию.

- Основанием для ограничительных мер, принятых в декабре 2025 года, стали три административных правонарушения за нарушение миграционного режима в течение трех лет. Изначально МО МВД России «Голышмановский» запретило У Лиго въезд в страну сроком до 22 декабря 2030 года. В ходе судебного разбирательства было установлено, что истец проживал не по адресу регистрации, а по фактическому адресу, - указано в материалах суда.

Итоговое решение суда оказалось компромиссным. В требовании об отмене аннулирования вида на жительство было отказано, так как документ был восстановлен в полном объеме. В результате суд сократил срок запрета на въезд, установив его до 11 ноября 2028 года.