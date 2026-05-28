Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 4:14

Погода в Тюменской области вслед за дождями готовит новую напасть

В первый день лета, 1 июня, весь регион накроет аномальная жара
Серафима Краснова
Погода в Тюменской области вслед за дождями готовит новую напасть.

Погода в Тюменской области вслед за дождями готовит новую напасть.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Тюмени и области вслед за дождями и грозами, которые ожидаются в регионе в ближайшие дни, ждет новая напасть от погоды – дни сильной жары. Согласно прогнозу сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», сильные дожди вскоре «прогонят» жару: днем в пятницу, 29 мая 2026 года, по области ожидается от +16 до +29 градусов Цельсия.

Однако уже 30 мая регион накроет «пекло» с температурой под +30 градусов, а 31 мая будет еще жарче – до +32 градусов.

В первый день лета, 1 июня, весь регион накроет аномальная жара: от +29 - по северу области до +34 - на юге. Впрочем, уже 2 июня зной ослабнет, ожидается от +20 до +27 градусов Цельсия. Однако вернутся дожди, которые задержатся в регионе на несколько дней.

Из прогноза ресурса следует, что наиболее сильные дожди с грозами будут лить в Тюмени и области сначала 4 июня, 7 июня, а затем 9 июня. Дождливые дни умеренно теплая погода будет перемежаться с очагами жары до +27 градусов Цельсия.