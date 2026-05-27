В Тюмени пропал 11-летний мальчик: волонтеры и полиция ищут ребенка по всему городу

Фото: группа ЛизаАлерт Тюменской области, ВК.

В Тюмени объявлен поиск 11-летнего Тимофея Ищенко. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», мальчик пропал вчера вечером в центральном административном округе города. Ребёнок может нуждаться в медицинской помощи. К его розыску подключена городская полиция, ориентированы наружные наряды.

Тимофей — 11-летний мальчик ростом 145 см, нормального телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. Он был одет в светло-зелёную футболку с белым рисунком, тёмно-зелёные спортивные штаны и зелёную кепку.

Если вы видели похожего мальчика, пожалуйста, немедленно сообщите по телефонам: Анастасия (Анастос) — +7 919 958-82-69, Галина (Юми) — +7 919 942-94-41, на горячую линию «ЛизаАлерт» — 8 800 700-54-52 или в службу 112.