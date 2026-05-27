Тюменские энергетики завершили модернизацию ПАРН в Нижнетавдинском районе

Фото: Сергей Носырев

В Нижнетавдинском муниципальном округе Тюменской области энергетики модернизировали пункт автоматического регулирования напряжения (ПАРН). Улучшенные характеристики оборудования позволили увеличить пропускную способность линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ, которая обеспечивает энергоресурсом свыше 3,5 тысяч жителей в 16 населенных пунктах.

Энергетики установили три новых вольтодобавочных трансформатора большей мощности, увеличив номинальный ток устройства до 400 А. Модернизированный ПАРН обеспечивает мониторинг и оперативное изменение параметров электрической сети в 15 СНТ и деревне Штакульской. Обновленное оборудование может автоматически повышать уровень напряжения 10 кВ на удаленных участках ЛЭП, что особенно важно при переменных нагрузках, характерных для территорий СНТ и индивидуальной жилой застройки.

«Россети Тюмень» осуществляют системную реализацию проектов, направленных на развитие электросетевого комплекса Тюменской области. Модернизация энергообъекта проведена с учетом пожеланий и предложений жителей Нижнетавдинского муниципального округа. На эти цели системообразующая сетевая компания направила 21,5 млн рублей.