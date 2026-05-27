В Тюмени на озере Круглое запретили купание: пляж не открывают из-за паводка

Фото: администрация Тюмени.

Из-за паводка официальная дата открытия пляжа на озере Круглое в Тюмени остается неопределенной. Несмотря на это, для обеспечения безопасности с 27 мая 2026 года организовано дежурство спасателей, которое будет проходить ежедневно с 11:00 до 21:00, сообщили в тюменской мэрии.

- До проведения необходимых экспертиз качества воды и обследования дна водолазами купание на территории пляжа категорически запрещено. Об этом свидетельствует установленный знак и черный флаг, поднятый на спасательной вышке. Убедительная просьба к жителям и гостям города воздержаться от купания в озере Круглое до официального разрешения,- указано в сообщении властей.

В качестве альтернативы для отдыха на воде специалисты советуют посетить официально открытые пляжи на пруду Лесной и на базе отдыха «Верхний Бор».