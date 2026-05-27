В центре Тюмени перекроют движение из-за ремонта тепловых сетей

Фото: администрация Тюмени.

В связи с проведением капитального ремонта тепловых сетей в Тюмени с 8 июня по 15 июля будет временно прекращено движение транспорта на двух участках автомобильных дорог.

Ограничения затронут улицу Мельничную — на отрезке от Красных Зорь до Александра Матросова, а также улицу Александра Матросова — до дома № 83/2 по Мельничной. Для объезда закрытого участка водителям рекомендуется пользоваться улицами Красных Зорь, Тарской и Холодильной.

Департамент дорожной инфраструктуры призывает участников движения заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД.