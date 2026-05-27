Ветераны СВО из «Боевого кадрового резерва» идут на выборы в Тюменской области

Семь участников очного этапа проекта «Боевой кадровый резерв Тюменской области» заявили о своём намерении представлять партию «Единая Россия» на осенних выборах. Все кандидаты — ветераны, прошедшие специальную военную операцию, имеющие боевые награды и личный пример служения Отечеству.

Они успешно зарегистрировались для участия в предварительном голосовании, которое завершится 31 мая. Этот шаг является практической реализацией одного из ключевых пунктов Народной программы партии — создания условий для самореализации ветеранов СВО в гражданской и политической жизни.

Проект «Боевой кадровый резерв» выступает региональным аналогом федеральной программы «Время героев» и направлен на то, чтобы помочь ветеранам боевых действий реализовать свой потенциал в мирной жизни, в том числе через получение навыков государственного и муниципального управления.