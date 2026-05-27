В Тюмени со 2 июня расширят зону платных парковок: список улиц и новые цены.

В Тюмени со 2 июня расширят зону платной парковки. Как сообщили в городской администрации, в рамках третьего этапа реализации проекта количество машиномест на муниципальных стоянках увеличится до 5929.

Платными станут парковки на улицах Грибоедова, Кузнецова, Смоленской, Вокзальной, Комсомольской, Осипенко, 50 лет Октября, Даудельной, Профсоюзной и Максима Горького. Также с июня изменится тарифная сетка. Стоимость часа стоянки станет дифференцированной и будет зависеть от загруженности паркинга, варьируясь от 20 до 95 рублей.

Ещё одно важное изменение касается времени оплаты: оплачивать парковку теперь нужно будет с 9:00 до 18:00. Ранее платный период действовал с 7:00 до 19:00.