НовостиОбщество27 мая 2026 4:47

Рынок Южный в Тюмени закрывается: продавцы до 31 мая должны освободить ангар для расширения улицы Чаплина

В Тюмени приступили к сносу Южного рынка на улице Чаплина
Серафима Краснова
Фото: Ольга Zov.

Легендарный рынок Южный в Тюмени доживает последние дни. Продавцы получили предписание освободить единственный уцелевший ангар до 31 мая. На месте рынка планируется расширение улицы Чаплина, которую хотят превратить в скоростную магистраль.

Сейчас ангар уже почти опустел. Торговцы признаются в социальных сетях, что в последнее время покупателей было меньше из-за конкуренции с маркетплейсами.

- С появлением озон и вайлдберриз рынок перестал быть нужным,- отмечает в социальных сетях пользователь под ником Алексей Скороходов.

Напомним, скоростную дорогу планируют строить только в 2031 году. В администрации города объясняли, что рынок занимает это место незаконно.