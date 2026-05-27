Ранним утром в среду, 27 мая, в Тюмени произошёл пожар в дачном товариществе «Солнышко» на улице Рябиновая. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение двухэтажного жилого дома.

Огонь повредил дом на площади 180 квадратных метров, также частично пострадал соседний жилой дом. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

К сожалению, два человека получили термические ожоги. На месте работали 13 сотрудников и 4 единицы техники областного управления МЧС России. Причина утреннего происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.