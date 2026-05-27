НовостиОбщество27 мая 2026 4:28

В Тюмени 27 мая отключат светофоры из-за плановых работ на электросетях

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными
Серафима Краснова
Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В связи с проведением плановых работ на сетях электроснабжения 27 мая в Тюмени возможны временные отключения светофорных объектов. Об этом сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

С 09:00 до 18:00 светофоры не будут работать на пересечениях улицы Щербакова с улицами Менжинского, Коммунальников и Тимуровцев. С 09:00 до 17:00 отключат светофор на перекрестке улиц Щербакова и Дружбы. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на указанных участках в часы отключения.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить на сайте tgt72.ru и по телефону МКУ «Тюменьгортранс»: 68–84–35.