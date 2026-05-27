НовостиОбщество27 мая 2026 4:26

На Тюменскую область передали циклон с экстремальным похолоданием и ливнем

1 июня в регионе похолодает почти в два раза
Серафима Краснова
На Тюменскую область передали циклон с экстремальным похолоданием и ливнем.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

После недели жары в Тюменской области кардинально изменится погода. Так, в соответствии с прогнозом синоптиков в следующий понедельник, 1 июня 2026 года, на регион зайдет циклон с грозой и мощными ливнями.

По информации сервиса «Вентускай.ком», в период активности циклона местами по Тюменской области выпадет огромное количество осадков. В частности, более 45 мм осадков выпадет на севере региона.

При этом, согласно средним многолетним данным, нормой осадков для Тюменской области в июне считается 48 мм.

Кроме того, по данным «Вентускай.ком», 1 июня 2026 года в регионе похолодает почти в два раза, дневная температура воздуха составит +16 градусов Цельсия.