Сотрудники «Транснефть – Сибири» провели профориентационную экскурсию для тюменских школьников

Тюменские школьники побывали на производственных объектах Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах (СУПЛАВ) АО «Транснефть – Сибирь». Сотрудники предприятия специально для ребят организовали экскурсию в рамках всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее».

Ученики девятых классов гимназии №1 областной столицы посетили СУПЛАВ и нефтепродуктоперекачивающую станцию «Тюмень». Там им провели обзорную экскурсию по станции, рассказали об истории развития трубопроводного транспорта нефти в России. Ребята узнали, что в 1965 году на НППС «Тюмень» по нефтепродуктопроводу Шаим – Тюмень была подана первая нефть Шаимского месторождения.

На производственной площадке СУПЛАВ юные горожане ознакомились с основными направлениями деятельности подразделения, узнали, какие профессии сейчас наиболее востребованы в сфере нефтепроводного транспорта. Работники этого подразделения выполняют комплекс задач, которые связаны с обеспечением надежной и безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов, предотвращением и ликвидацией аварийных ситуаций, а также проведением профилактических и восстановительных работ.

После экскурсии ребятам вручили памятки с информацией по основным профессиям в сфере трубопроводного транспорта нефти и корпоративным образовательным организациям. Из них школьники узнают, где можно пройти обучение.

Отметим, что компания ведет системную работу по взаимодействию с общеобразовательными учреждениями в регионах присутствия, активно сотрудничая в сфере профориентации и подготовки будущих кадров. Кроме того, предприятие оказывает благотворительную помощь школам. При поддержке компании в учебных заведениях проводится ремонт, кабинеты точных наук оснащаются современным лабораторным и демонстрационным оборудованием, мебелью, оргтехникой.