Жительницу Тюмени судят за мошенничество с суррогатным материнством.

В Калининском районном суде Тюмени продолжается рассмотрение уголовного дела 27-летней Кристины Салаевой, обвиняемой в серии мошенничеств под видом суррогатного материнства. Сегодня состоялось очередное заседание, которое прошло в закрытом режиме по ходатайству прокурора и адвоката из-за необходимости оглашения медицинских данных потерпевших, пишет «МегаТюмень».

По версии следствия, Салаева представлялась суррогатной матерью, демонстрировала поддельные медицинские справки и просила у семей из разных регионов России деньги на анализы, перелёты и участие в программе. После получения средств она либо исчезала, либо требовала новые переводы. Потерпевшими признаны жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Симферополя и других городов. Общий ущерб, по данным источников, превышает 5 миллионов рублей.

Дело было заведено по заявлению семьи из Симферополя, которая перевела Салаевой более 340 тысяч рублей. В октябре 2025 года женщину задержали в Тюмени сотрудники крымской полиции. Следствие установило, что обвиняемая изначально не имела намерений вынашивать ребёнка, а поездки и авиаперелёты ей оплатили три семьи. Ранее Салаева уже оказывала подобные услуги, но после знакомства с биородителями отказывалась от переноса эмбриона и переставала выходить на связь.

Сегодняшнее заседание длилось чуть больше часа. Судья рассматривал материалы дела, которые занимают уже более 6 томов. Кристина Салаева, находящаяся на сохранении беременности, отказалась от комментариев журналистам. Ранее ей назначали домашний арест, но позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

Потерпевшие продолжают добиваться реального наказания для обвиняемой. Следствие и суд продолжаются.