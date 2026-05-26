В Тюменской области стартовал купальный сезон: Роспотребнадзор одобрил три места для отдыха.

В Тюменской области официально стартовал купальный сезон. Роспотребнадзор одобрил три места для безопасного отдыха у воды, где созданы все условия для комфортного и безопасного купания.

Официально разрешёнными для купания стали озеро Верхнее Кривое на базе отдыха «Верхний Бор», пруд в центре реабилитации «Сибирь» и озеро Пруд Лесной у ТЭЦ-2. Все эти зоны прошли тщательную проверку и соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. На каждом пляже организована работа спасателей и медицинских работников. Специалисты продолжают мониторинг других популярных мест.

Сейчас исследуются пробы воды из озёр Нижнего Кривого, Якушкина, Андреевского и Бобрового. По итогам анализов список безопасных мест для купания может быть расширен.

- Отдыхать у воды следует только в официально утверждённых местах. В необорудованных зонах нет контроля качества воды и дежурных спасателей, что многократно увеличивает риск опасных ситуаций, - напоминают власти региона.