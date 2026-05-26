Тюменка убила сожителя ножом в пьяной ссоре и легла спать

Фото: СК России по Тюменской области.

В Тюмени 23 мая пьяная 56-летняя женщина убила своего 60-летнего сожителя во время конфликта в квартире на улице Домостроителей.

По версии следствия, в ходе ссоры она нанесла мужчине удар ножом в шею, от которого он скончался на месте. После этого обвиняемая легла спать. Проснувшись утром и осознав содеянное, она попыталась скрыть следы преступления: застирала одежду и спрятала орудие убийства.

- Прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть потерпевшего. Следователем проведён осмотр места происшествия, изъят нож, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в ведомстве.

Суд, по ходатайству следователя СК России, избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие.