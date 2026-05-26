«Годен с ограничениями»: суд отказал жителю Тюменской области в иске против военкомата

В декабре 2025 года призывник прошёл полное медицинское освидетельствование в рамках подготовки к весеннему призыву. Обследование включало осмотр всеми врачами, предусмотренными законом. Все результаты были зафиксированы в учётной карточке и признаны соответствующими норме.

По итогам освидетельствования призывная комиссия присвоила молодому человеку категорию годности «Б-3» — годен к военной службе с незначительными ограничениями. Призывник обратился в суд с административным иском, однако ему было отказано в удовлетворении требований.

- В ходе разбирательства было установлено, что истец не предоставил бесспорных доказательств наличия заболеваний на момент освидетельствования; нарушений при проведении медкомиссии не выявлено; у комиссии не было оснований для направления А. на дополнительное обследование, - указано в материалах суда.

Суд пришёл к выводу, что решение о присвоении категории «Б-3» было законным и обоснованным. Дело рассматривал Ялуторовский районный суд.