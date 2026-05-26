«Дело под личным контролем Бастрыкина»: в Тюмени расследуют жестокое избиение подростка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Тюменской области доложить о ходе расследования уголовного дела из-за нападения на подростка.

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой группа молодых людей избивает подростка в Тюмени. По данному факту силовиками заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в официальном сообщении ведомства.