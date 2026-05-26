Восьмиклассник приехал в школу на дедушкиной машине: автомобиль отобрали полицейские

В посёлке Винзили автоинспекторы задержали 15-летнего подростка, который приехал в школу на автомобиле «Дэу Нексия», принадлежащем его дедушке. Как выяснилось, школьник взял ключи без разрешения — они лежали в свободном доступе.

Подростка привлекли к административной ответственности за управление машиной без водительского удостоверения, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

- Теперь дедушке предстоит забирать машину обратно. Рейды ДПС у образовательных учреждений в Тюменском округе проходят ежедневно. Только за последнее время к участию в движении были отстранены 15 несовершеннолетних «бесправников», приехавших в школы на мотоциклах, питбайках и автомобилях, - сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции Тюменской области.