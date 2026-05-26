«Вступился за жену и убил: в Тюмени арестован мужчина, догнавший обидчика с ножом на парковке».

Следственный комитет завершил этап розыска и арестовал 37-летнего жителя Тюмени, обвиняемого в жестоком убийстве знакомого. По версии силовиков, преступление произошло 5 апреля 2026 года на парковке у дома по улице Дамбовской. Причиной конфликта стали финансовая ссора и избиение супруги обвиняемого.

Потерпевший сначала нанёс телесные повреждения женщине, после чего её муж, вооружившись ножом, догнал обидчика и нанёс ему не менее 13 ножевых ударов. Сразу после убийства фигурант покинул Тюменскую область. Его личность установили в ходе расследования, после чего объявили в федеральный розыск.

Благодаря взаимодействию Следственного комитета с органами МВД, обвиняемого задержали 20 мая 2026 года в Волгоградской области и этапировали в Тюмень. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело было заведено по части 1 ст. 105 УК РФ (убийство).